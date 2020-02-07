Железнодорожники озаботились проблемами маломобильных вологжан

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:08:22+03:00

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В Вологде активисты подняли тему свободного передвижения людей на колясках и других маломобильных граждан по улицам города и легкого доступа к общественным местам. Общественники встретились с директором ЖД вокзала Александром Авдуевским и депутатом Гордумы Максимом Выдровым. Они обсудили вопросы передвижения по платформам станции и подъезд к ним.

С январе в Вологде на ЖД вокзале открыт туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 планируется реконструкция платформ №1 и 3. На данный момент изучается возможность реорганизации пешеходного железнодорожного моста для маломобильных пассажиров, рассказали в пресс-службе городского парламента.

На встрече обсудили задачи по обучению проводников работе с пассажирами с инвалидностью, с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В составы поездов дальнего следования уже включены особые вагоны с необходимой для таких людей техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU