54-летний череповчанин угрожал боевым пистолетом охраннику клуба
ЧП произошло в 2 часа ночи в заведении на Краснодонцев
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В Череповце в одном из клубов произошло нападение на охранника. 54-летний мужчина приставил к голове секьюрити боевой пистолет. Происшествие случилось в два часа ночи в ночном клубе на улице Краснодонцев.
Пресс-служба управления Росгвардии сообщила, что ранее охранник дежурный по заведению выдворил хулигана за неадекватное поведение. Оружие направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU