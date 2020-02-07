54-летний череповчанин угрожал боевым пистолетом охраннику клуба

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:30:20+03:00

ЧП произошло в 2 часа ночи в заведении на Краснодонцев

Изменить размер текста: A A

В Череповце в одном из клубов произошло нападение на охранника. 54-летний мужчина приставил к голове секьюрити боевой пистолет. Происшествие случилось в два часа ночи в ночном клубе на улице Краснодонцев.

Пресс-служба управления Росгвардии сообщила, что ранее охранник дежурный по заведению выдворил хулигана за неадекватное поведение. Оружие направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU