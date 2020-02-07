2020-02-07T16:17:21+03:00
Общество

Череповчанин так и не поставил 20 срубов заказчикам

Его будут судить за мошенничество
Иван Чухнин
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В Череповце мужчина принимал заказы на срубы, но так и не выполнил обещанное. Всего он обманул 20 человек.

В Череповце в суд направлено уголовное дело по фактам мошеннических действий.

На скамье подсудимых окажется 34-летний предприниматель. На его объявления в СМИ и интернете объявления о выполнении работ по изготовлению и установке срубов, монтажу фундаментов и выполнению других строительных работ откликнулось 20 человек.

Он обещал приемлемые цена и оптимальные сроки. На странице в социальных сетях он размещал фотографии якобы его готовых объектов.

Заказчики охотно вносили предоплату. Получив деньги, он вводил клиентов в заблуждение, гарантировал, что работа будет выполнена в короткие сроки, - сообщает УМВД России по Череповцу. Но обещания так и не выполнял.

Всего полицейские вскрыли 20 фактов мошенничества. Мужчина нанес ущерб около 3,7 миллионов рублей. Так что предпринимателя будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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