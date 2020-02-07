В Московской области задержали похитителя автомобиля "Ауди" из центра Вологды
В Вологде в полицию обратился 57-летний мужчина. Она сообщил, что его дочь утром оставила автомобиль "Ауди" в центре Вологды, у дома на улице Мальцева. Но за день иномарка с парковки исчезла.
Оперативникам пришлось изучить записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что около полудня к автомобилю подошел мужчина, сел за руль, завел авто и уехал.
Полиция сумела установить личность угонщика. Его задержали в Московской области. Мужчина признался в преступлении и указал на арендованный гараж, где находилась уже разобранная иномарка.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Наглому вору грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU