В Вологде ищут скрывающуюся от родителей девочку из ДНР
В Вологде ищут несовершеннолетнюю Елену Богданову, родившуюся в Украине и проживавшую с родителями в ДНР..
В следственном отделе по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области зарегистрировано сообщение о безвестном исчезновении Елены Богдановой. Она родилась 7 марта 2002 года на Украине, там и проживала. Но в сентябре 2019 года она покинула Украину без предупреждения родителей и находилась на территории Вологды. В Донецкой народной республике она числится в розыске.
28 января полицейские обнаружили девушку. Она была помещена в детское социальное учреждение, об этом сообщили отцу. Родители встретились с девочкой, но из кафе, где они были все вместе, 31 января девочка сбежала, выключив при этом мобильный телефон.
Полиция вновь занялась поисками девочки.
Приметы Елены: на вид 18-20 лет, рост 168 см, волосы русые, худощавого телосложения. 31 января была одета в темно-синего цвета брюки - джинсы, желто-коричневого цвета ботинки, голубого цвета кофту с капюшоном, куртку «парку» красного цвета, имела при себе мобильный телефон.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просим сообщить в следственный отдел по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области или в ближайший отдел полиции (тел. «02»).
ИСТОЧНИК KP.RU