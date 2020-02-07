2020-02-07T15:01:39+03:00
Общество

В Вологде ищут скрывающуюся от родителей девочку из ДНР

Последний раз ее видели неделю назад
Иван Чухнин
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Сбежавшую из ДНР девушку нашли в Вологде.Сбежавшую из ДНР девушку нашли в Вологде.Фото: материалы пресс-служб
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В Вологде ищут несовершеннолетнюю Елену Богданову, родившуюся в Украине и проживавшую с родителями в ДНР..

В следственном отделе по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области зарегистрировано сообщение о безвестном исчезновении Елены Богдановой. Она родилась 7 марта 2002 года на Украине, там и проживала. Но в сентябре 2019 года она покинула Украину без предупреждения родителей и находилась на территории Вологды. В Донецкой народной республике она числится в розыске.

28 января полицейские обнаружили девушку. Она была помещена в детское социальное учреждение, об этом сообщили отцу. Родители встретились с девочкой, но из кафе, где они были все вместе, 31 января девочка сбежала, выключив при этом мобильный телефон.

Полиция вновь занялась поисками девочки.

Приметы Елены: на вид 18-20 лет, рост 168 см, волосы русые, худощавого телосложения. 31 января была одета в темно-синего цвета брюки - джинсы, желто-коричневого цвета ботинки, голубого цвета кофту с капюшоном, куртку «парку» красного цвета, имела при себе мобильный телефон.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просим сообщить в следственный отдел по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области или в ближайший отдел полиции (тел. «02»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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