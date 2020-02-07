В Белом озере браконьеры выловили 7 мешков рыбы, нанеся ущерб на 1 млн

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:16:40+03:00

Браконьер попытался скрыться на снегоходе, но был задержан сотрудниками правопорядка

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В Вологодской области на берегу Белого озера рыбоохрана пресекла незаконный рыбный промысел. Были задержаны двое браконьеров с 7 мешками рыбы: 1100 экземпляров чехони, 183 особи судака, 45 лещей, два окуня и одна щука. При мужчинах были рыболовные сети.

Один из нарушителей попытался скрыться на снегоходе. Инспекторам пришлось вызвать полицию для подкрепления, в результате беглец был пойман, сообщает Fishnews.

Информация о незаконной добыче рыбы поступила в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства в конце января. Для поимки злоумышленников были организованы несколько рейдов по окрестностям озера.

ИСТОЧНИК KP.RU