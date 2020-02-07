В Череповце открыли 2 новых детсада с бассейнами

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:12:59+03:00

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В Череповце состоялось торжественное открытие двух новых детских садов в 144-м и 112-м микрорайонах Зашекснинского района общей вместимостью в 840 детей.

В «Акварельке» и «Созвездии» будут по пять ясельных и по тринадцать дошкольных групп. В каждом саду свой бассейн, современные пищеблоки, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога, устроены зимние сады с аквариумами, изостудии, комнаты песочной терапии, театральные комнаты. В каждой группе есть проектор, экран, ноутбук. По словам мэра города, новые детсады улучшат ситуацию с обеспечением местами в дошкольных учреждениях за Шексной, но пока полностью ее не решат.

В 2020 году начнется строительство еще двух детских садов в 103 и 105 микрорайонах, а открыть их планируют в 2021. По словам мэра, задача города перевести детей всех возрастов в детские сады по месту проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU