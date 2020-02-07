Администрация Вологды отчитается перед народом

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:23:42+03:00

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В Вологде Администрация города решила публично отчитаться о проделанной работе за год в формате встреч. Заместители мэра и начальники управлений расскажут о своих успехах по различным направлениям всем желающим. На докладах можно будет задать вопросы и высказать предложения по развитию города на ближайшее будущее. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в соцсети.

Встречи пройдут с 12 по 20 февраля. 26 февраля мэр лично подведет итоги года и поставит новые задачи департаментам и управлениям Администрации на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU