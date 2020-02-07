В Харовске школьники пили эпидемически опасную воду

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:41:11+03:00

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Роспотребнадзор обнаружил эпидемически опасную воду в пищеблоке Харовской общеобразовательной школы имени Василия Прокатова. Суд постановил приостановить «деятельность водопровода» на 20 суток. Нарушения выявили при проверке, проведенной с 21 по 23 января.

При отборе проб питьевой воды из крана пищеблока и проведения их исследований на микробиологические показатели выявлено несоблюдение образовательным учреждением санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Представители школы свою вину не признали, заявив, что ответственность должна лежать на МУП «Харовский водоканал». Для улучшения качества воды в образовательном учреждении собираются установить дополнительный фильтр с ультрафиолетовым излучением. Харовский водоканал же проводит профилактические мероприятия по улучшению качества поставляемой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU