Ответственность за вологодский мусор передали другому департаменту
Губернатор Вологодской области подписал постановление, согласно которому с 1 мая 2020 года в регионе ответственность за сферу обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов.
Теперь на нем лежат полномочия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждению инвестиционных программ в области обращения с ТКО, определению в программе социально-экономического развития области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, предназначенных для захоронения.
Департамент собирается организовывать деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Напомним, что с 1 января 2019 года на Вологодчине для многоквартирного благоустроенного жилья норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека. В апреле прошлого года прокуратура сообщила, что исследование для установки такого норматива не проводились, хотя деньги подрядчиком были получены.
ИСТОЧНИК KP.RU