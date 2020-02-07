Ответственность за вологодский мусор передали другому департаменту

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:59:05+03:00

С 1 мая в Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут от департамента топливно-энергетического комплекса департаменту природных ресурсов

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Губернатор Вологодской области подписал постановление, согласно которому с 1 мая 2020 года в регионе ответственность за сферу обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов.

Теперь на нем лежат полномочия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждению инвестиционных программ в области обращения с ТКО, определению в программе социально-экономического развития области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, предназначенных для захоронения.

Департамент собирается организовывать деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Напомним, что с 1 января 2019 года на Вологодчине для многоквартирного благоустроенного жилья норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека. В апреле прошлого года прокуратура сообщила, что исследование для установки такого норматива не проводились, хотя деньги подрядчиком были получены.

ИСТОЧНИК KP.RU