2020-02-07T11:02:29+03:00
Звезды

Вологодский реставратор просит 29 млн за увезенную из Татарстана мечеть

Известный вологодский мастер Александр Попов обратился с письмом к главе республики Татарстан
Евдокия САХАРОВА
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автор tatar-inform.ru, Михаил Захаровавтор tatar-inform.ru, Михаил Захаров
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Вологодский реставратор попал в скандал с татарской церковью. Мастер известен по работе над многими деревянными домами в Вологде. В 2019 году Попов вывез в Кириллов для реставрации мечеть 19 века и церковь 18 века из республики Татарстан. А потом средства кончились.

Вологжанин обратился с открытым письмом к Президенту республики Татарстан, в котором просит просит выделить дополнительное финансирование в 29 миллионов рублей, т.к. реставрация была рассчитана по расценкам 2012 года. Мастер признает, что оказался в безвыходном положении и приостанавливает работы, т.к нечем платить заработную плату сотрудникам, не на что закупать недостающие материалы, нечем платить налоги.

Рустам Минниханов пока официального ответа не дал. Кроме того, Александр Попов начинал d в Вологде реставрацию «Дома кружевниц» в 2013 году, однако в 2015 году здание было еще не готово, тогда администрация города отказалась продлевать контракт с реставратором. Официальная причина - мастер значительно завысил цену на свои услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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