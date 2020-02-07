Вологжанин врывался к бывшей жене, избивал и насиловал
Злоумышленника приговорили к 2,5 годам лишения свободы
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32-летнего вологжанина осудили на 2,5 года лишения свободы, за насильственные преступления в отношении бывшей супруги. Областное отделение следственного комитета сообщило, что мужчина в январе 2019 года насильно вломился к бывшей жене в квартиру с помощью присвоенного ранее ключа, избил женщину и изнасиловал ее. По версии следствия, экс-возлюбленный поступал так и ранее.
Теперь насильник отправится в исправительную колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU