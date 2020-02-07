Вологжанку будут судить за преувеличение своих доходов
В Вологде в отношении 26-летней девушки возбуждено дело по статье "Получение кредита или займа либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений".
Молодая вологжанка решила подделать свою справку о заработной плате за 2019 год. В документе, выданном от имени работодателя, завышена зарплата, а подписи должностных лиц она проставила собственноручно, сообщила прокуратура Вологды.
Кредит девушке суммой в 1,2 млн рублей не выдали. Материалы дела переданы мировому судье, злоумышленнице светит штраф в 1-2 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU