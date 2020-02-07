Вологжанку будут судить за преувеличение своих доходов

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:17:42+03:00

26-летняя девушка подделала справку о доходах для оформления кредита

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В Вологде в отношении 26-летней девушки возбуждено дело по статье "Получение кредита или займа либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений".

Молодая вологжанка решила подделать свою справку о заработной плате за 2019 год. В документе, выданном от имени работодателя, завышена зарплата, а подписи должностных лиц она проставила собственноручно, сообщила прокуратура Вологды.

Кредит девушке суммой в 1,2 млн рублей не выдали. Материалы дела переданы мировому судье, злоумышленнице светит штраф в 1-2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU