В Вологде загорелся автобус №6
ЧП произошло 5 февраля в 6 часов вечера напротив драмтеатра
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В областной столице во время работы загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел 5 февраля в 18 часов возле остановки «Драмтеатр» на улице Предтеченской в Вологде. Автобус двигался по маршруту №6. Внезапно пассажиры учуяли запах паленого пластика и резины в салоне. Вологжане быстро покинули общественный транспорт, никто не пострадал.
Водитель автобуса самостоятельно справился с перегревом огнетушителем. О ЧП сообщили очевидцы в группе Онлайн Вологда. Машина принадлежит МУП «ПАТП №1».
ИСТОЧНИК KP.RU