2020-02-07T10:08:12+03:00
Происшествия

В Вологде загорелся автобус №6

ЧП произошло 5 февраля в 6 часов вечера напротив драмтеатра
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице во время работы загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел 5 февраля в 18 часов возле остановки «Драмтеатр» на улице Предтеченской в Вологде. Автобус двигался по маршруту №6. Внезапно пассажиры учуяли запах паленого пластика и резины в салоне. Вологжане быстро покинули общественный транспорт, никто не пострадал.

Водитель автобуса самостоятельно справился с перегревом огнетушителем. О ЧП сообщили очевидцы в группе Онлайн Вологда. Машина принадлежит МУП «ПАТП №1».

ИСТОЧНИК KP.RU

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