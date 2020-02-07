В Вологде загорелся автобус №6

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:08:12+03:00

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В областной столице во время работы загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел 5 февраля в 18 часов возле остановки «Драмтеатр» на улице Предтеченской в Вологде. Автобус двигался по маршруту №6. Внезапно пассажиры учуяли запах паленого пластика и резины в салоне. Вологжане быстро покинули общественный транспорт, никто не пострадал.

Водитель автобуса самостоятельно справился с перегревом огнетушителем. О ЧП сообщили очевидцы в группе Онлайн Вологда. Машина принадлежит МУП «ПАТП №1».

ИСТОЧНИК KP.RU