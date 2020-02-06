Пьяный полицейский сообщил о минировании Череповца к приезду Путина

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:17:16+03:00

Мужчина позвонил пожарным утром 4 февраля и сообщил о минировании нескольких улиц, по которым должен был проехать президент

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В Череповце в день приезда президента РФ пьяный бывший полицейский позвонил пожарным с сообщением о минировании нескольких улиц и зданий, в том числе - химико-технологического колледжа. ЧП произошло 4 февраля 2020. 40-летний мужчина проходил службу в горячих точках и даже был награжден орденом Мужества.

Телефонного террориста быстро вычислили. В момент звонка злоумышленник был подшофе. Череповецкий городской суд 6 февраля постановил заключить подозреваемого под стражу до 3 апреля 2020 года. К тому времени следствие по уголовному дело должно быть завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU