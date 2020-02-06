Занятия театра теней организовали в библиотеке Вологды
Театр теней "Светлячок" приглашает новых участников на занятия с 4 февраля по 26 мая
-Фото: cultinfo.ru
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В Вологде проходят занятия театра теней для детей. Вологодская областная детская библиотека приглашает присоединиться новых участников 7-10 лет. Дети смогут попробовать себя в роли актера, звукорежиссера и декоратора. Встречи проходят каждый вторник с 4 февраля по 26 мая в 15.00 по адресу: Советский проспект, 20, сообщает cultinfo.ru
В новом сезоне дети выберут новое произведение для постановки, изготовят реквизит и выступят перед зрителями с полноценным спектаклем.
ИСТОЧНИК KP.RU