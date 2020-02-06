В Череповце четверо пострадали в ДТП на Комсомольской
Авария произошла в 5:35 утра у дома №27
-Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:
В Череповце произошла страшная авария по причине того, что водитель внедорожника не уступил дорогу легковушке. Две машины столкнулись на улице Комсомольской, 27 в 5:35 утра.
51-летний водитель «Шевроле-Нива» при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении, сообщает ОГИБДД по Череповцу. В ДТП пострадали четверо, все находились в автомобиле ВАЗ-2114. Раненых госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2.
ИСТОЧНИК KP.RU