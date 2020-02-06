2020-02-06T13:09:04+03:00
Происшествия

В Череповце четверо пострадали в ДТП на Комсомольской

Авария произошла в 5:35 утра у дома №27
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце произошла страшная авария по причине того, что водитель внедорожника не уступил дорогу легковушке. Две машины столкнулись на улице Комсомольской, 27 в 5:35 утра.

51-летний водитель «Шевроле-Нива» при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении, сообщает ОГИБДД по Череповцу. В ДТП пострадали четверо, все находились в автомобиле ВАЗ-2114. Раненых госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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