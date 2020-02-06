Учитель, избивший под Соколом школьника, не раскаялся в произошедшем

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Учитель, избивший в школе ученика, заплатит штраф в 15 000 рублей. В произошедшем он не раскаивается.

В Сокольском районе педагог допобразования 18 декабря 2019 года на улице повалил мальчика подножкой, ударил его кулаком в лицо, протащил в школу, бил о двери, держал за шею, душил при других учениках. На камерах видеонаблюдения зафиксирован факт избиения.

Оказалось, что пострадавший вместе с друзьями кидались снежками и хотели закинуть их на крышу школы, но попали в стекло спортзала. Через некоторое время из здания выбежал педагог и начал экзекуцию. При этом мужчина говорил мальчику: «Сколько еще снежков полетит в окна, столько еще ударов тебе нанесу», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. После случившегося, по словам матери учащегося, ребенок боится ходить в школу.

Подсудимый вину признал, но в содеянном не раскаялся. Рассказал, что при воспитании некоторых подростков одних замечаний бывает недостаточно. Свои действия объяснил тем, что пострадавший отвлекал учеников в спортзале снежками и они могли получить травму.

ИСТОЧНИК KP.RU