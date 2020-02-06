2020-02-06T12:15:45+03:00
Звезды

Вологодскую областную картинную галерею поймали на нарушении законов

В учреждении объекты искусства хранились с нарушениями, а для людей, с ограниченными возможностями здоровья, не обеспечена доступная среда
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Вологодская областная картинная галерея
Изменить размер текста:

Прокуратура поймала Вологодскую областную картинную галерею на многочисленных нарушениях законодательства о музейном деле. Заведению вменили отсутствие безбарьерной среды, неправильное хранение объектов искусства, отсутствие учета картин, игнорирование проблем слабовидящих.

В учреждении не всегда соблюдался режим музейного хранения и экспонирования фондовых предметов - влажность и темпера не соответствовали норме, отсутствовало специальное помещение для хранения объектов искусства. Не велся надлежащих учет произведений живописи.

Вопреки требованиям законодательства, на сайте картинной галереи нет версии для слабовидящих, а здания учреждения культуры не оборудованы пандусом, санитарно-техническим узлами для маломобильных граждан, а также мнемосхемами, тактильными полосами и плиткой.

По результатам проведенной в декабре 2019 года проверки, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили, кроме тех, что касаются обеспечения доступа инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце четверо пострадали в ДТП на Комсомольской
Учитель, избивший под Соколом школьника, не раскаялся в произошедшем
Вологодскую областную картинную галерею поймали на нарушении законов
В Вологде в мкр. Тепличном открылся офис врача
Вологжанам выделят 5,5 тысяч в месяц на детей 3-7 лет
На Вологодчине отметили снижение подростковой преступности на 35%
Череповчанка попросила Путина отменить президентские выборы ради экономии
В Череповец привезут на тестирование низкопольный трамвай
Вологда попала на 2 место списка исторических городов в упадке
Череповец встал в пробке из-за аварии
Странного мужчину сняли с пожарной лестницы в Череповце
Череповецкий полицейский избил битой мужа подруги
У тотьмича забрали лимузин Lincoln Town Car за неуплаченные налоги
Хоккеисты Северстали изготовили Путину форму с номером 11
На Вологодчине снизили финансирование медучреждений
В Великом Устюге иномарка прокатилась в сугроб на крыше
Вологжане попросили Путина не забирать их губернатора
В Череповце начались творческие занятия для детей с ограниченными возможностями
В Вологде перекрыли ЖД переезд на станции Дикая
Губернатор Вологодчины лично попросил президента построить поликлиники
В Череповце стартует фестиваль ледяных скульптур, посвященный Победе
На трассе Вологда — Новая Ладога построили площадку для отдыха
Женщины попросились в туалет и обокрали квартиру под Череповцом
Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту
В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы
Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине
Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей
В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей