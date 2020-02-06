Вологодскую областную картинную галерею поймали на нарушении законов

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:15:45+03:00

В учреждении объекты искусства хранились с нарушениями, а для людей, с ограниченными возможностями здоровья, не обеспечена доступная среда

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Прокуратура поймала Вологодскую областную картинную галерею на многочисленных нарушениях законодательства о музейном деле. Заведению вменили отсутствие безбарьерной среды, неправильное хранение объектов искусства, отсутствие учета картин, игнорирование проблем слабовидящих.

В учреждении не всегда соблюдался режим музейного хранения и экспонирования фондовых предметов - влажность и темпера не соответствовали норме, отсутствовало специальное помещение для хранения объектов искусства. Не велся надлежащих учет произведений живописи.

Вопреки требованиям законодательства, на сайте картинной галереи нет версии для слабовидящих, а здания учреждения культуры не оборудованы пандусом, санитарно-техническим узлами для маломобильных граждан, а также мнемосхемами, тактильными полосами и плиткой.

По результатам проведенной в декабре 2019 года проверки, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили, кроме тех, что касаются обеспечения доступа инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU