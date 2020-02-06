Вологжанам выделят 5,5 тысяч в месяц на детей 3-7 лет

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:58:38+03:00

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В Послании президента к Федеральному Собранию рассказали о возможности вологжанам получать детское пособие на отпрысков от 3 до 7 лет. Пока федеральный закон не внесен в Госдуму и порядок предоставления выплат не закреплен, но в ближайшие месяцы формальности обещают уладить.

Пока представлены лишь основные условия получения выплат: нужно быть малоимущей семьей с доходом ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Детям в таких семьях собираются начислять не менее половины прожиточного минимума. На Вологодчине сумма составляет 5,5 тыс. рублей.

Документы необходимо будет направить через госуслуги, МФЦ. Выплаты будут начисляться уже с начала года, как только закон примут.

ИСТОЧНИК KP.RU