Череповчанка попросила Путина отменить президентские выборы ради экономии

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:42:18+03:00

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На встрече президента Владимира Путина с общественностью в Череповецком химико-технологическом колледже преподаватель ЧГУ Алена Смыслова предложила отменить выборы главы государства. По ее словам, кампанию лучше не проводить, чтобы сэкономить деньги.

Череповчанка спросила о поправках к Конституции:

"Мы должны будем высказать свою позицию и выразим вотум доверия к вам как к человеку, который внес эти поправки. Имеет ли смысл проводить выборы президента? Если мы уже сейчас обозначим свою позицию. Это же затратно. Проголосовав сейчас, мы можем продлить ваши полномочия на 6 лет и будем понимать, что у нас впереди 6 лет стабильности."

Президент РФ ответил, что изменения в Конституции он предложил не для продления собственных полномочий, а потому что за долгое время работы стало очевидно, что некоторые вещи не работают. "Голосование - высшая форма волеизъявления граждан... Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, нет", - подметил глава.

ИСТОЧНИК KP.RU