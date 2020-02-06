2020-02-06T09:25:07+03:00
Звезды

Вологда попала на 2 место списка исторических городов в упадке

В 2010 году областная столица лишилась статуса исторического поселения, с тех пор утрачено три десятка памятников федерального и местного значения, более сотни объектов исторической среды, бетонированием набережной изуродован исторический ландшафт
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Ольга Кузнецова
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Вологду включили в ТОП-8 городов с богатым историческим наследием, которые на данный момент переживают упадок культуры. Индивидуальный архитектурный стиль и древний облик областной столицы пропадает на глазах. Об этом рассказал историк Александр Можаев в цикле лекций об исчезающем архитектурном наследии.

Эксперт в статье заметил, что в исторических поселениях принято сохранять не только памятники архитектуры, но и исходное их окружение: старая средовая застройка, планировка, панорамы и ландшафты.

После сокращения в 2010 году Минкультом списка исторических поселений в 10 раз, произошло массовое уничтожение наследия России. Охранная документация оказалась не проработана даже для городов, сохранивших особый статус. Старые кварталы либо сносят, либо оставляют гнить и гореть.

В Вологде уже утрачен знаменитый исторический ландшафт, огромная часть памятников деревянной архитектуры и другие ценные исторические объекты. Разрушение началось еще с 90-х годов. Историк помянул и губернатора Олега Кувшинникова, который принял в 2018 году решение о бетонировании набережной реки. В результате разрушена экосистема и утрачен открыточный вид. Расплачиваться за это предстоит потомкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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