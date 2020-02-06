Череповец встал в пробке из-за аварии

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:49:48+03:00

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В городе металлургов из-за столкновения двух автомобилей и трамвая на проспекте Победы в 14:50 минувшего дня образовалась массовая пробка. Проехать не могли даже трамваи. ДТП произошло около управления образования.

Оказалось, что водитель «Лады Приора» не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути, где врезался в трамвай. Удар был такой силы, что отечественная легковушка отлетела на двигавшийся в попутном направлении «Датсун Мидо».

Пострадавших нет. Объезжать аварию пришлось по единственной свободной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU