Череповец встал в пробке из-за аварии
ЧП произошло на проспекте Победы, остановились даже трамваи
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В городе металлургов из-за столкновения двух автомобилей и трамвая на проспекте Победы в 14:50 минувшего дня образовалась массовая пробка. Проехать не могли даже трамваи. ДТП произошло около управления образования.
Оказалось, что водитель «Лады Приора» не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути, где врезался в трамвай. Удар был такой силы, что отечественная легковушка отлетела на двигавшийся в попутном направлении «Датсун Мидо».
Пострадавших нет. Объезжать аварию пришлось по единственной свободной полосе.
ИСТОЧНИК KP.RU