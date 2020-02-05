Странного мужчину сняли с пожарной лестницы в Череповце

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:25:12+03:00

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В Череповце с пожарной лестницы сняли мужчину. Инцидент произошел вечером 4 февраля. Череповчанин стоял на пожарной лестнице жилого дома №16 на улице Монтклер. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.

Звонок поступил в 19:23. Очевидец сообщил, что мужчина находится на пожарной лестнице в районе третьего этажа и просит помощи. Первыми на место приехали полицейские. Они передали мужчину врачам скорой помощи. По их мнению, мужчина "не в себе", у него наблюдаются признаки психического расстройства. Специальная бригада скорой помощи осмотрела пациента и увезла с собой. Вся операция заняла чуть более получаса. О дальнейшей судьбе несчастного узнать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU