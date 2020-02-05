Череповецкий полицейский избил битой мужа подруги

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:11:26+03:00

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В Череповце полицейский совершил жестокое преступление.

Накануне Нового года сотрудник дежурной части вооружился бейсбольной битой и поехал на разборки - к дому своей подруги, которая поссорилась с мужем.

Сначала полицейский ехал такси, затем его подвез приятель. У дома знакомой страж порядка встретил обидчика — 35-летнего супруга. Он начал его жестоко избивать, а затем уехал, бросив того на дороге.

Прохожие вызвали скорую помощь. У пострадавшего оказались серьезные травмы: открытая черепно-мозговая травма, переломы черепа идругие травмы. Нейрохирурги провели срочную операцию, пациент около двух недель находился в коме.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейский сначала он отрицал свою причастность к произошедшему. Затем утверждал, что не бил битой. Его приятель тоже предпочел скрывать правду.

Однако таксист сообщил, что подвозил пассажира с битой.

Следователями проведена серьезная работа: проведены очные ставки, экспертизы следов крови, обнаруженных следователями на снегу и на одежде, проанализированы записи камер видеонаблюдения в районе и информация с мобильных телефонов.

В результате полицейский вину признал, он был уволен из органов внутренних дел. Он скоро предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU