2020-02-05T11:36:36+03:00
Здоровье

На Вологодчине снизили финансирование медучреждений

В 2020 году ощутимо вырос тариф на лечение онкологии, но резко снизился по другим заболеваниям.
Евдокия САХАРОВА
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В законодательном собрании обсудили снижение тарифов ОМС. В 2020 году медучреждения Вологодской области столкнулись с острой нехваткой финансирования. Вырос тариф на лечение онкологии, а спонсирование некоторых других сфер резко снизилось. Из бюджета фонда ОМС оплачиваются практически все больницы и поликлиники, остальные лечебные учреждения берет на себя областной бюджет. Сама стоимость территориальной программы ОМС выросла на 7,7%.

Тариф на лечение послеродового сепсиса уменьшился на 13%, на операции на кишечнике и на сотрясения головного мозга — на 29%, отравления, при которых отказывают органы, — на 18%, переломы и травмы — на 30%, сообщил главврач областной больницы № 2 Андрей Пулин. Растет стоимость медикаментов и услуг ЖКХ, при этом необходимо повышать зарплату врачам и медсестрам в соответствии с указами президента. Часто вологжане обращаются в соседние регионы для лучшего лечения - таким образом идет отток средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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