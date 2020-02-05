На Вологодчине снизили финансирование медучреждений

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:36:36+03:00

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В законодательном собрании обсудили снижение тарифов ОМС. В 2020 году медучреждения Вологодской области столкнулись с острой нехваткой финансирования. Вырос тариф на лечение онкологии, а спонсирование некоторых других сфер резко снизилось. Из бюджета фонда ОМС оплачиваются практически все больницы и поликлиники, остальные лечебные учреждения берет на себя областной бюджет. Сама стоимость территориальной программы ОМС выросла на 7,7%.

Тариф на лечение послеродового сепсиса уменьшился на 13%, на операции на кишечнике и на сотрясения головного мозга — на 29%, отравления, при которых отказывают органы, — на 18%, переломы и травмы — на 30%, сообщил главврач областной больницы № 2 Андрей Пулин. Растет стоимость медикаментов и услуг ЖКХ, при этом необходимо повышать зарплату врачам и медсестрам в соответствии с указами президента. Часто вологжане обращаются в соседние регионы для лучшего лечения - таким образом идет отток средств.

ИСТОЧНИК KP.RU