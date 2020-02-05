2020-02-05T10:05:56+03:00
Общество

В Череповце начались творческие занятия для детей с ограниченными возможностями

Общественная организация "Будущее есть!" проводит занятия для особенных детей. Ребята уже начали заниматься живописью и раскрашивать пряники
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В городе металлургов в бывшем здании Молодежного центра на улице Устюженской, 16 в выходные начали проходить бесплатные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в общественной организации "Будущее есть!" состоят 72 ребенка. Пока ребята рисуют красками и расписывают пряники. В планах открыть швейную мастерскую, гончарную, кулинарную, специализированный тренажерный зал, комнату психологической разгрузки. Необходимо приспособить здание для детей из психоневрологического диспансера и других организаций. Будут и занятия для взрослых и подростков.

Перед соцработниками стоит сложная задача создания безбарьерной среды: на данный момент, детей на второй этаж они носят на руках. Кроме того, нужно расширять проемы для проезда колясочников, делать специальные туалетные комнаты и пандусы.

Северсталь пожертвовала на швейную мастерскую для детей 600 тысяч рублей, этого хватит на покупку швейных машинок и оснащение помещения. Компания "ФосАгро" перевела 300 тысяч, что покроет половину оплаты гончарной мастерской. Для оборудования центра еще требуются мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У тотьмича забрали лимузин Lincoln Town Car за неуплаченные налоги
Хоккеисты Северстали изготовили Путину форму с номером 11
На Вологодчине снизили финансирование медучреждений
В Великом Устюге иномарка прокатилась в сугроб на крыше
Вологжане попросили Путина не забирать их губернатора
В Череповце начались творческие занятия для детей с ограниченными возможностями
В Вологде перекрыли ЖД переезд на станции Дикая
Губернатор Вологодчины лично попросил президента построить поликлиники
В Череповце стартует фестиваль ледяных скульптур, посвященный Победе
На трассе Вологда — Новая Ладога построили площадку для отдыха
Женщины попросились в туалет и обокрали квартиру под Череповцом
Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту
В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы
Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине
Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей
В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей