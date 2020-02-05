В Череповце начались творческие занятия для детей с ограниченными возможностями

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:05:56+03:00

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В городе металлургов в бывшем здании Молодежного центра на улице Устюженской, 16 в выходные начали проходить бесплатные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в общественной организации "Будущее есть!" состоят 72 ребенка. Пока ребята рисуют красками и расписывают пряники. В планах открыть швейную мастерскую, гончарную, кулинарную, специализированный тренажерный зал, комнату психологической разгрузки. Необходимо приспособить здание для детей из психоневрологического диспансера и других организаций. Будут и занятия для взрослых и подростков.

Перед соцработниками стоит сложная задача создания безбарьерной среды: на данный момент, детей на второй этаж они носят на руках. Кроме того, нужно расширять проемы для проезда колясочников, делать специальные туалетные комнаты и пандусы.

Северсталь пожертвовала на швейную мастерскую для детей 600 тысяч рублей, этого хватит на покупку швейных машинок и оснащение помещения. Компания "ФосАгро" перевела 300 тысяч, что покроет половину оплаты гончарной мастерской. Для оборудования центра еще требуются мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU