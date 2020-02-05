В Вологде перекрыли ЖД переезд на станции Дикая

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:37:18+03:00

5 февраля будут проходить ремонтные работы на путях с 10 до 12 часов дня

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В Вологодском районе железнодорожники перекрыли переезд для автомобилей. 5 февраля машины не смогут пересечь пути у станции Дикой с 10 до 12 часов дня. Пресс-служба СЖД сообщила, что там будут проводиться ремонтные работы.

Северная железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU