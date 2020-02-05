В Череповце стартует фестиваль ледяных скульптур, посвященный Победе

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:09:18+03:00

6 февраля и следующие 3 дня 15 команд будут соревноваться за звание лучших ледяных скульпторов

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В городе металлургов с 6 по 9 февраля на площади Молодежи пройдет фестиваль-конкурс ледяных скульптур "Великих лет живая память". 15 команд суперпрофессионалов будут работать с девяти утра до шести вечера. На 9 февраля запланирован финал и награждение лучших из лучших.

Команды получат 6-9 ледяных блоков льда из Великого Устюга, из которых они будут вырезать скульптуру, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, среди финалистов проведут еще один конкурс для индивидуальных мастеров "Быстрая пила". Участники попробуют создать ледяную фигуру в одиночку всего за полтора часа. Пользоваться можно будет любыми инструментами. Сюжет на свободную тему.

ИСТОЧНИК KP.RU