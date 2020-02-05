На трассе Вологда — Новая Ладога построили площадку для отдыха
Водители теперь смогут остановиться на отдых на 310 километре трассы А-114, это в 20 километрах от границы с Ленинградской областью
-Фото: Правительство Вологодской области
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На территории Вологодчины оборудовали площадку для отдыха автомобилистов. Рядом с границей Ленинградской области, на 310-м километре трассы Вологда — Новая Ладога теперь могут остановиться 86 водителей. Многофункциональная зона дорожного сервиса содержит 27 мест для легковых автомобилей, 59 для грузовых, АЗС, кафе и детскую площадку, сообщает правительство области.
В 2020 году планируется построить еще 4 подобные зоны на трассе А-114.
ИСТОЧНИК KP.RU