На трассе Вологда — Новая Ладога построили площадку для отдыха

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:40:36+03:00

Водители теперь смогут остановиться на отдых на 310 километре трассы А-114, это в 20 километрах от границы с Ленинградской областью

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На территории Вологодчины оборудовали площадку для отдыха автомобилистов. Рядом с границей Ленинградской области, на 310-м километре трассы Вологда — Новая Ладога теперь могут остановиться 86 водителей. Многофункциональная зона дорожного сервиса содержит 27 мест для легковых автомобилей, 59 для грузовых, АЗС, кафе и детскую площадку, сообщает правительство области.

В 2020 году планируется построить еще 4 подобные зоны на трассе А-114.

ИСТОЧНИК KP.RU