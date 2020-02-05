2020-02-05T08:40:36+03:00
Общество

На трассе Вологда — Новая Ладога построили площадку для отдыха

Водители теперь смогут остановиться на отдых на 310 километре трассы А-114, это в 20 километрах от границы с Ленинградской областью
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:

На территории Вологодчины оборудовали площадку для отдыха автомобилистов. Рядом с границей Ленинградской области, на 310-м километре трассы Вологда — Новая Ладога теперь могут остановиться 86 водителей. Многофункциональная зона дорожного сервиса содержит 27 мест для легковых автомобилей, 59 для грузовых, АЗС, кафе и детскую площадку, сообщает правительство области.

В 2020 году планируется построить еще 4 подобные зоны на трассе А-114.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Вологда — Новая Ладога построили площадку для отдыха
Женщины попросились в туалет и обокрали квартиру под Череповцом
Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту
В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы
Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине
Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей
В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей
В Октябрьском сквере Вологды появилась боевая машина пехоты
В Череповце бухгалтер школы искусств присвоила себе сотни тысяч рублей
В Верховажье снимают фильм про ямщика
В Вологде ликвидировали утечку газа, возникшую из-за мошенников
Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями
Владимир Путин прибыл в Череповец
На Вологодчине ветераны ВОВ пройдут диспансеризацию перед праздником
В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители
В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"
В Череповце журналисты ждут президента в спортзале
1,3 миллиарда рублей не успела освоить Вологодская область
На Вологодчине за месяц уничтожили 67 волков
В Устюжне из-за неисправной печки в пожаре обгорел мужчина
Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру
44 пьяных водителя задержали на Вологодчине
Вологодскую таксистку оставили с букетом и алкоголем
Вологжанин приревновал бывшую супругу и полоснул ее друга
Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего