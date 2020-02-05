Женщины попросились в туалет и обокрали квартиру под Череповцом

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:28:12+03:00

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В поселке Тоншалово Череповецкого района две женщины попросились к мужчине в квартире в туалет. После этого у благодетеля пропали деньги. В полицию поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что к нему постучали две незнакомки. Одна пошла якобы в туалет, другая отвлекала его, попросив воды. Первая гостья успела сходить в комнату и присвоить себе 10 тысяч рублей. На воровок возбудили уголовное дело.

Другая жительница Тоншалово обнаружила пропажу драгоценностей стоимостью 62 тысячи рублей. Выходя из квартиры, женщина не закрыла дверь, этим и воспользовалась 28-летняя череповчанка. Она порылась в шкафу и забрала ценности. Хозяйка обнаружила пропажу только через месяц. На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU