Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:29:21+03:00

ЧП произошло в ноябре прошлого года в аэропорте Череповца

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В аэропорту Северстали 31-летняя выпившая череповчанка разбила ногой стекло входной двери. Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Череповецкий районный суд признал местную жительницу виновной в нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу и сопровождающемся повреждением чужого имущества.

По показаниям сотрудника аэропорта, девушка разбила дверь и пыталась пролезть в открытый проем. Аэропорт был закрыт и, видимо, это бунтарку не устроило. Ее задержала охрана. Вину она признала. Суд назначил хулиганке административный штраф в 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU