2020-02-04T19:32:54+03:00
Происшествия

В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы

Ребята 11-14 лет напали на 33-летнего череповчанина у подъезда жилого дома
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--
Изменить размер текста:

В Череповце четверо детей 11-13 лет вместе с пьяным 14-летним подростком жесточайше избили 33-летнего мужчину у подъезда жилого дома на проспекте Строителей. Череповчанин находится в коме. Такие дети по возрасту не могут быть привлечены к уголовной ответственности, несмотря на причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ЧП произошло в ночь на 31 января 2020 года. Лишь утром пострадавшего доставили в реанимацию больницы с открытой черепно-мозговой травмой и другими жуткими травмами. Личность пациента удалось выяснить только через несколько дней.

14-летнего пацана арестовали - неделю назад суд вынес ему условный срок за участие в другом уголовном деле - разбойном нападении. Вероятно, дети вдохновлялись АУЕ тематикой. Их направят в центр временной изоляции для несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту
В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы
Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине
Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей
В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей
В Октябрьском сквере Вологды появилась боевая машина пехоты
В Череповце бухгалтер школы искусств присвоила себе сотни тысяч рублей
В Верховажье снимают фильм про ямщика
В Вологде ликвидировали утечку газа, возникшую из-за мошенников
Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями
Владимир Путин прибыл в Череповец
На Вологодчине ветераны ВОВ пройдут диспансеризацию перед праздником
В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители
В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"
В Череповце журналисты ждут президента в спортзале
1,3 миллиарда рублей не успела освоить Вологодская область
На Вологодчине за месяц уничтожили 67 волков
В Устюжне из-за неисправной печки в пожаре обгорел мужчина
Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру
44 пьяных водителя задержали на Вологодчине
Вологодскую таксистку оставили с букетом и алкоголем
Вологжанин приревновал бывшую супругу и полоснул ее друга
Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего