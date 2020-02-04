В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:32:54+03:00

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В Череповце четверо детей 11-13 лет вместе с пьяным 14-летним подростком жесточайше избили 33-летнего мужчину у подъезда жилого дома на проспекте Строителей. Череповчанин находится в коме. Такие дети по возрасту не могут быть привлечены к уголовной ответственности, несмотря на причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ЧП произошло в ночь на 31 января 2020 года. Лишь утром пострадавшего доставили в реанимацию больницы с открытой черепно-мозговой травмой и другими жуткими травмами. Личность пациента удалось выяснить только через несколько дней.

14-летнего пацана арестовали - неделю назад суд вынес ему условный срок за участие в другом уголовном деле - разбойном нападении. Вероятно, дети вдохновлялись АУЕ тематикой. Их направят в центр временной изоляции для несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU