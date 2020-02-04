2020-02-04T18:06:18+03:00
Общество

Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей

В течение семи месяцев приставы безнаказанно продолжают снимать деньги со счетов вологжанки
Евдокия САХАРОВА
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Кирилловская пенсионерка переживает бюрократический ад из-за ошибки чиновников.

На Вологодчине судебные приставы спутали должницу из Вологды с честной пенсионеркой из Кириллова. В течение семи месяцев они снимают с карты женщины деньги, хотя долгов у нее никогда не было. Кирилловчанка после первого же исчезновения наличности с ее карты уведомила чиновников, но более полугода решения по этой ситуации нет.

Дочь страдалицы обратилась в редакцию NewsVo с просьбой осветить абсурдный кафкианский процесс. Пресс-служба судебных приставов заявила, что сотрудница ведомства внесла в базу данные должника без даты рождения, поэтому вологжанок и спутали. Потом уже в банк данных исполнительных производств почему-то попала дата рождения честной пенсионерки.

После письменного обращения данные мамы не убрали из базы должников, взыскания продолжались, но в то же время стали частично возвращать на счета списанные ранее деньги. Однако, в личном кабинете на сайте Госуслуг стали появляться уже новые долги.

Один из приставов, занимающихся данными взысканиями - Юлия В, уже фигурировала в другом деле о двойном взыскании денег жителя Вологды.

В СМИ со всей России проскакивают новости о проблемах с тезками. В УФССП это списывают на "несовершенство системы электронного документооборота". Место прописки при взыскании долгов почему-то не проверяется, а в банки передается информация без паспортных данных должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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