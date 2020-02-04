В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:27:06+03:00

В медицинском колледже имени Амосова пытались понять, как лучше защитить детей и подростков от нехимических зависимостей и употребления психоактивных веществ

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В Череповце врачи разобрали примеры зависимостей у детей: полуторагодовалый малыш не мог спать без смартфона, школьница ростом 180 см стала весить 34 кг, ради похудения подростки жуют стекловату и заказывают через Интернет личинки паразитов, зашивают рот или пьют уксус, появилась мода на селфхарм - самоповреждения, остаются проблемы алкоголизма, наркотиков, игромании, опасных веществ с убойной дозой никотина - снюсов

В городе металлургов в медицинском колледже имени Н.М. Амосова в формате круглого стола медики попытались найти пути защиты детей от нехимических видов зависимости и информационной среды употребления психоактивных веществ. Планируется проводить занятия по профилактике для родительских комитетов и классных руководителей.

Врачи сообщили, что часто подростки просто пытаются выделиться, получить внимание, повысить самооценку или так шантажируют родителей. Причиной могут быть семейные проблемы. Родители часто слишком увлечены собой и не уделяют времени ребенку, не считаются с ним. Важно быть примером для своих детей и вести себя достойно в любой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU