2020-02-04T17:27:06+03:00
Общество

В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей

В медицинском колледже имени Амосова пытались понять, как лучше защитить детей и подростков от нехимических зависимостей и употребления психоактивных веществ
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Череповце врачи разобрали примеры зависимостей у детей: полуторагодовалый малыш не мог спать без смартфона, школьница ростом 180 см стала весить 34 кг, ради похудения подростки жуют стекловату и заказывают через Интернет личинки паразитов, зашивают рот или пьют уксус, появилась мода на селфхарм - самоповреждения, остаются проблемы алкоголизма, наркотиков, игромании, опасных веществ с убойной дозой никотина - снюсов

В городе металлургов в медицинском колледже имени Н.М. Амосова в формате круглого стола медики попытались найти пути защиты детей от нехимических видов зависимости и информационной среды употребления психоактивных веществ. Планируется проводить занятия по профилактике для родительских комитетов и классных руководителей.

Врачи сообщили, что часто подростки просто пытаются выделиться, получить внимание, повысить самооценку или так шантажируют родителей. Причиной могут быть семейные проблемы. Родители часто слишком увлечены собой и не уделяют времени ребенку, не считаются с ним. Важно быть примером для своих детей и вести себя достойно в любой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту
В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы
Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине
Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей
В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей
В Октябрьском сквере Вологды появилась боевая машина пехоты
В Череповце бухгалтер школы искусств присвоила себе сотни тысяч рублей
В Верховажье снимают фильм про ямщика
В Вологде ликвидировали утечку газа, возникшую из-за мошенников
Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями
Владимир Путин прибыл в Череповец
На Вологодчине ветераны ВОВ пройдут диспансеризацию перед праздником
В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители
В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"
В Череповце журналисты ждут президента в спортзале
1,3 миллиарда рублей не успела освоить Вологодская область
На Вологодчине за месяц уничтожили 67 волков
В Устюжне из-за неисправной печки в пожаре обгорел мужчина
Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру
44 пьяных водителя задержали на Вологодчине
Вологодскую таксистку оставили с букетом и алкоголем
Вологжанин приревновал бывшую супругу и полоснул ее друга
Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего