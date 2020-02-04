2020-02-04T17:18:33+03:00
Общество

В Октябрьском сквере Вологды появилась боевая машина пехоты

Ее установили рядом с памятником воинам-интернационалистам
Иван Чухнин
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Такая БМП появилась в Октябрьском сквере.Такая БМП появилась в Октябрьском сквере.Фото: администрация города Вологды
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Боевая машина пехоты появилась в Октябрьском сквере Вологды. Ее установили рядом с памятником воинам-интернационалистам.

Техника привезена из-под Ленинграда, там, в Стрельне, находится 61-й Бронетанковый ремонтный завод.

Работа по дополнению мемориального комплекса воинам-интернационалистам идет в рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Октябрьский сквер и расположенные здесь мемориалы стали местом города, где проходят патриотические мероприятия, сюда приводят юных вологжан.

- В преддверии юбилея Победы мы хотим сделать это место еще более наполненным памятью и историей, - прокомментировал заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

БМП, как сообщает администрация города, боевая машина 1973 года выпуска. Она была первой серийной плавающей боевой единицей, которая предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи.

Такую технику активно использовали на войне в Афганистане, поэтому и было принято решение установить технику именно в этом сквере рядом с мемориалом.

- С брони военной машины были убраны все колющие и режущие элементы, она также обработана специальной грунтовкой и покрашена краской «раптор». К ней заказаны элементы вооружения: пулеметы и пушки - и установлены на том же месте, где они были изначально, - прокомментировал директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

15 февраля, в День вывода советских войск из Афганистана, у мемориала воинам-интернационалистам, дополненного боевой техникой, пройдут торжественные мероприятия.

Возможно, рядом с комплексом появятся пушка и вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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