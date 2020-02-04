2020-02-04T16:21:34+03:00
Происшествия

В Череповце бухгалтер школы искусств присвоила себе сотни тысяч рублей

45-летнюю заведующую бухгалтерией подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения
Евдокия САХАРОВА
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В Череповецком районе возбудили уголовное дело в отношении 45-летней женщины-бухгалтера бюджетного учреждения. Ее подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Сейчас ведется расследование.

По версии следствия череповчанка в 2014-2015 годах была специалистом ликвидированной МБУ «Централизованная бухгалтерия образования», потом стала главным бухгалтером «Череповецкой районной детской школы искусств». Женщина оформляла электронные реестры на зачисление зарплаты даже знакомым, которые никогда в организации не числились. Таким образом, деньги учреждения она забирала себе, всего 201,5 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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