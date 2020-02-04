В Верховажье снимают фильм про ямщика

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:10:10+03:00

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В Вологодской глубинке проходят съемки картины о ямском промысле. Автором киноленты стал заслуженный работник культуры, писатель, тележурналист, действительный член Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России Анатолий Ехалов. Оператором стал Сергей Загоскин из Ярославля, он уже работал с этим же режиссером над фильмом о Милютине.

Кадры из Верховажья, Вельса и Сметанине промелькнут в новом фильме. "Верховажский посад можно с уверенностью называть центром ямского промысла, поскольку он стоял на большом торговом пути из Беломорья в столицы, а верховажские купцы были известны на всю империю и за ее пределами. А разбогатели они прежде всего на торговле с Китаем нашим копорским чаем, известным, как Иван-чай", - написал Анатолий Ехалов.

Фильм ожидает своего показа по телеканалу Культура.

ИСТОЧНИК KP.RU