2020-02-04T16:31:46+03:00
Происшествия

В Вологде ликвидировали утечку газа, возникшую из-за мошенников

Счетчик был установлен с грубейшими нарушениями правил безопасности
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологде газовщик при пломбировке счетчика обнаружил утечку в жилом доме, возникшую из-за неправильной установке прибора. ЧП произошло 3 февраля в одной из квартир дома по улице Новгородской.

NewsVo сообщает, что прибор учета хозяйку жилья убедили поставить "специалисты", представившиеся сотрудниками сторонней фирмы — «ВологдаРегионГаз». 29 января "газовщики" выполнили работу с грубейшими нарушениями правил безопасности, в квартире в любой момент мог произойти взрыв. Они пришли домой к хозяйке квартиры и сказали, что ей обязательно срочно нужно установить газовый счетчик. Кроме того, за свои труды взяли 10 500 рублей. Это в разы отличается от прейскуранта обслуживающих организаций. Женщине же пришлось доплатить еще около 4 тысяч за экстренное отключение газа из-за аварии.

Только благодаря оперативным действиям сотрудников газовой службы удалось избежать трагедии. Не доверяйте некомпетентным лицам и подозрительным организациям работу с газом. Срочную установку они требовать не могут. С 2019 года в Вологодской области зафиксировано 40 случаев утечки после таких неквалифицированных "мастеров".

Проводить работы по ремонту внитрудомового или внутриквартирного газового оборудования имеют право организации, с которым собственником заключен договор об обслуживании. Сомнительные люди, ходящие по квартирам, ничего делать с газом не имеют права. Только на сайте именно вашей обслуживающей организации можно ознакомиться с графиком обхода. Кроме того, всегда можно позвонить на горячую линию 8800-350-40-04 и уточнить, числится ли пришедший к вам сотрудник газовой службы и действительно ли проводится проверка оборудования по вашему адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту
В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы
Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине
Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей
В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей
В Октябрьском сквере Вологды появилась боевая машина пехоты
В Череповце бухгалтер школы искусств присвоила себе сотни тысяч рублей
В Верховажье снимают фильм про ямщика
В Вологде ликвидировали утечку газа, возникшую из-за мошенников
Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями
Владимир Путин прибыл в Череповец
На Вологодчине ветераны ВОВ пройдут диспансеризацию перед праздником
В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители
В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"
В Череповце журналисты ждут президента в спортзале
1,3 миллиарда рублей не успела освоить Вологодская область
На Вологодчине за месяц уничтожили 67 волков
В Устюжне из-за неисправной печки в пожаре обгорел мужчина
Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру
44 пьяных водителя задержали на Вологодчине
Вологодскую таксистку оставили с букетом и алкоголем
Вологжанин приревновал бывшую супругу и полоснул ее друга
Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего