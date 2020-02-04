В Вологде ликвидировали утечку газа, возникшую из-за мошенников

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:31:46+03:00

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В Вологде газовщик при пломбировке счетчика обнаружил утечку в жилом доме, возникшую из-за неправильной установке прибора. ЧП произошло 3 февраля в одной из квартир дома по улице Новгородской.

NewsVo сообщает, что прибор учета хозяйку жилья убедили поставить "специалисты", представившиеся сотрудниками сторонней фирмы — «ВологдаРегионГаз». 29 января "газовщики" выполнили работу с грубейшими нарушениями правил безопасности, в квартире в любой момент мог произойти взрыв. Они пришли домой к хозяйке квартиры и сказали, что ей обязательно срочно нужно установить газовый счетчик. Кроме того, за свои труды взяли 10 500 рублей. Это в разы отличается от прейскуранта обслуживающих организаций. Женщине же пришлось доплатить еще около 4 тысяч за экстренное отключение газа из-за аварии.

Только благодаря оперативным действиям сотрудников газовой службы удалось избежать трагедии. Не доверяйте некомпетентным лицам и подозрительным организациям работу с газом. Срочную установку они требовать не могут. С 2019 года в Вологодской области зафиксировано 40 случаев утечки после таких неквалифицированных "мастеров".

Проводить работы по ремонту внитрудомового или внутриквартирного газового оборудования имеют право организации, с которым собственником заключен договор об обслуживании. Сомнительные люди, ходящие по квартирам, ничего делать с газом не имеют права. Только на сайте именно вашей обслуживающей организации можно ознакомиться с графиком обхода. Кроме того, всегда можно позвонить на горячую линию 8800-350-40-04 и уточнить, числится ли пришедший к вам сотрудник газовой службы и действительно ли проводится проверка оборудования по вашему адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU