Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:16:00+03:00

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При финансовой поддержке Фонда президентских грантов 24 череповчанки получили образование профессиональных нянь по федеральному проекту "Профессиональные няни - детям!". Теперь женщины смогут работать в дошкольных образовательных организациях, учреждениях соцобслуживания, а также в семейных дошкольных группах на дому.

Всего в России благодаря проекту обучено 274 няни, однако лишь 161 няне удалось получить итоговый сертификат. Само обучение проводилось на базе Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и благотворительной общественной организацией "СоСеДИ". Дистанционные уроки проходили в течение 1 месяца. В спасательной службе няней обучали навыкам первой медпомощи. В центре "Преодоление" молодые специалисты проходили практику.

ИСТОЧНИК KP.RU