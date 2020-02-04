2020-02-04T15:16:00+03:00
Общество

Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями

24 женщины получили образование по федеральному проекту "Профессиональные няни - детям!"
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

При финансовой поддержке Фонда президентских грантов 24 череповчанки получили образование профессиональных нянь по федеральному проекту "Профессиональные няни - детям!". Теперь женщины смогут работать в дошкольных образовательных организациях, учреждениях соцобслуживания, а также в семейных дошкольных группах на дому.

Всего в России благодаря проекту обучено 274 няни, однако лишь 161 няне удалось получить итоговый сертификат. Само обучение проводилось на базе Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и благотворительной общественной организацией "СоСеДИ". Дистанционные уроки проходили в течение 1 месяца. В спасательной службе няней обучали навыкам первой медпомощи. В центре "Преодоление" молодые специалисты проходили практику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная череповчанка ногами била стекла в аэропорту
В Череповце пьяные дети забили прохожего до комы
Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине
Вологодские судебные приставы ошибочно взыскивают с пенсионерки десятки тысяч рублей
В Череповце обсудили чудовищные примеры зависимостей у детей
В Октябрьском сквере Вологды появилась боевая машина пехоты
В Череповце бухгалтер школы искусств присвоила себе сотни тысяч рублей
В Верховажье снимают фильм про ямщика
В Вологде ликвидировали утечку газа, возникшую из-за мошенников
Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями
Владимир Путин прибыл в Череповец
На Вологодчине ветераны ВОВ пройдут диспансеризацию перед праздником
В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители
В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"
В Череповце журналисты ждут президента в спортзале
1,3 миллиарда рублей не успела освоить Вологодская область
На Вологодчине за месяц уничтожили 67 волков
В Устюжне из-за неисправной печки в пожаре обгорел мужчина
Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру
44 пьяных водителя задержали на Вологодчине
Вологодскую таксистку оставили с букетом и алкоголем
Вологжанин приревновал бывшую супругу и полоснул ее друга
Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего