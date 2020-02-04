Владимир Путин прибыл в Череповец

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:40:56+03:00

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Самолет президента страны Владимира Путина приземлился в аэропорту «Северстали» - в нескольких километрах от Череповца.

В программе рабочего визита главы государства — поездка в Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит». Также президент намерен встретиться с местной общественностью и обсудить с нею подготовку работников для экономики и социальной сферы.

В планах президента страны - посещение череповецкого Центра боевых искусств и, как предполагает встречающая сторона, «школы будущего» — Центра образования имени И.А. Милютина в Зашекснинском районе.

Кроме того, под председательством Владимира Путина состоится заседание президиума Госсовета по образованию и науке.

ИСТОЧНИК KP.RU