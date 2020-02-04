2020-02-04T12:43:00+03:00
Здоровье

На Вологодчине ветераны ВОВ пройдут диспансеризацию перед праздником

Задачу власти поставили перед руководителями всех профильных медучреждений региона
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Перед праздником 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Вологодской области планируют обеспечить комплексной медицинской помощью всех ветеранов.

На данный момент в каждом медучреждении региона уже назначены ответственные за диспансеризацию ветеранов, сформированы выездные бригады врачей-специалистов. Усилия направлены и на дома для одиноких престарелых. Областной госпиталь для ветеранов войн готов в первоочередном порядке организовать стационарное обследование и лечение ветеранов Великой Отечественной войны.

Начальник Департамента здравоохранения Сергей Бутаков заявил, что осмотры в медицинских организациях инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов войны 1941-1945 годов; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания проводятся ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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