В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители
В Вологде родители сдадут ЕГЭ по истории. 14 февраля в Вологде представители Правительства области, родительской общественности и СМИ собираются поучаствовать во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые прорешают сокращенную версию экзамена. Им выделят на работу всего 1 час.
Родители смогут почувствовать себя на месте детей и пройдут всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
Мероприятие пройдет в 11 часов в Средней общеобразовательной школе № 5 на улице Пирогова, 26. Заявку на участие можно оставить по телефону 71-36-46, сообщает правительство области. Акция пройдет в каждом муниципалитете региона.
ИСТОЧНИК KP.RU