В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:24:48+03:00

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В Вологде родители сдадут ЕГЭ по истории. 14 февраля в Вологде представители Правительства области, родительской общественности и СМИ собираются поучаствовать во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые прорешают сокращенную версию экзамена. Им выделят на работу всего 1 час.

Родители смогут почувствовать себя на месте детей и пройдут всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Мероприятие пройдет в 11 часов в Средней общеобразовательной школе № 5 на улице Пирогова, 26. Заявку на участие можно оставить по телефону 71-36-46, сообщает правительство области. Акция пройдет в каждом муниципалитете региона.

ИСТОЧНИК KP.RU