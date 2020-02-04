2020-02-04T12:24:48+03:00
Общество

В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители

Вологжане станут участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 14 февраля
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологде родители сдадут ЕГЭ по истории. 14 февраля в Вологде представители Правительства области, родительской общественности и СМИ собираются поучаствовать во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые прорешают сокращенную версию экзамена. Им выделят на работу всего 1 час.

Родители смогут почувствовать себя на месте детей и пройдут всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Мероприятие пройдет в 11 часов в Средней общеобразовательной школе № 5 на улице Пирогова, 26. Заявку на участие можно оставить по телефону 71-36-46, сообщает правительство области. Акция пройдет в каждом муниципалитете региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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