В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"
В Вологде Центр консультационной помощи и развития семей «Мама может» открывает школу здоровья для женщин "Пульс". На занятиях вологжанки смогут познакомиться с врачами региона, которые ответят на их вопросы. Учащиеся получат новые знания о возможностях организма. Планируется рассказать о способах борьбы с лишним весом, предотвращении раннего инсульта, вопросе прививок и многом другом.
Участниц научат оказывать первую помощь и развенчают популярные медицинские мифы, сообщает пресс-служба правительства региона. Занятия начнутся с 7 февраля и будут проходить 3 раза в неделю в течение месяца. Уроки будут по 1,5 часа. Для поступления в школу, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU