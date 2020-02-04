2020-02-04T11:33:35+03:00
Здоровье

В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"

Занятия начнутся с 7 февраля и будут посвящены женскому здоровью, борьбе с лишним весом, предотвращению инсульта и другим вещам
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде Центр консультационной помощи и развития семей «Мама может» открывает школу здоровья для женщин "Пульс". На занятиях вологжанки смогут познакомиться с врачами региона, которые ответят на их вопросы. Учащиеся получат новые знания о возможностях организма. Планируется рассказать о способах борьбы с лишним весом, предотвращении раннего инсульта, вопросе прививок и многом другом.

Участниц научат оказывать первую помощь и развенчают популярные медицинские мифы, сообщает пресс-служба правительства региона. Занятия начнутся с 7 февраля и будут проходить 3 раза в неделю в течение месяца. Уроки будут по 1,5 часа. Для поступления в школу, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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