2020-02-04T11:04:06+03:00
Общество

1,3 миллиарда рублей не успела освоить Вологодская область

Евдокия САХАРОВА
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3 февраля заместитель губернатора Валентина Артамонова сообщила на оперативном совещании в правительстве области, что Вологодчина не смогла освоить 1,3 миллиарда рублей из бюджета. Наибольшая неосвоенная сумма в 915 миллионов пришлась на областной Департамент строительства.

Департамент природных ресурсов не смог потратить 15 миллионов, выделенных на капремонт гидротехнических сооружений. Департамент экономического развития не сумел освоить в полном объёме ассигнования из федерального фонда развития промышленности, которые поддерживает соответствующие проекты в регионах.

Федеральные 666 миллионов рублей тоже остались непотраченными. Тут наибольшая неосвоенная доля принадлежит также Департаменту строительства – 487 миллионов. По национальным проектам не израсходованы 514 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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