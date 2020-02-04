На Вологодчине за месяц уничтожили 67 волков

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:27:43+03:00

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В Вологодской области за 2019 год убито 365 волков. С начала этого года - 67. Опасные хищники часто выходят к жилым домам, о чем сообщают деревенские жители. Каждый запрос обязательно обрабатывается - к работе привлекаются местные охотники, знающие повадки зверя.

Охотникам добывшим волка и получившим на это разрешение, выплачиваются премии и действуют поощрительные меры при распределении лицензий на добычу лося и кабана.

Не смотря на то, что с хищником в области борются постоянно, в зимнее время жителям отдаленных населенных пунктов стоит соблюдать повышенные меры безопасности. Необходимо аккуратно передвигаться ночью, избавляться от пищевых отходов и оберегать домашних животных в темное время суток в закрытых помещениях. Если обнаружили следы хищника рядом с домом, необходимо обязательно обратиться в Облохотдепартамент или администрацию сельского поселения.

Последние тревожные сообщения в социальных сетях приходили из Вытегорского района. С начала года там уже убито семеро волков.

ИСТОЧНИК KP.RU