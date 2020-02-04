В Устюжне из-за неисправной печки в пожаре обгорел мужчина

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:03:12+03:00

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В Устюжне минувшей ночью в полночь вспыхнул пожар ул. Красных зорь, 10. ЧП произошло в деревянном двухквартирном жилом доме. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, огонь повредил лишь внутреннюю отделку комнаты. Пострадал 60-летний мужчина, его госпитализировали в Устюженскую ЦРБ с термическими ожогами 5% тела 1 и 2 степени, он повредил внутренние поверхности предплечий. До ближайшей пожарно-спасательной части было 4 километра. Пожарным удалось добраться до места ЧП за 7 минут. В ликвидации участвовало 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава. Причиной возгорания называют неисправность печного оборудования, сообщили в областном МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU