Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру
В Череповце провели шахматный турнир для подростков,которые состоят на учете в УМВД. Организаторами стали участковые уполномоченные полиции и сотрудники по делам несовершеннолетних. Стражи правопорядка вместе с общественниками поборолись с ребятами за звание местного гроссмейстера.
Оказалось, что многие дети впервые играют в шахматы. Однако правила они запомнили быстро и попытались отстоять свою честь в жесткой борьбе. Сразиться можно было с любым соперником. C начальником ОУУП первого отдела полиции Андреем Диваровым в схватке схлестнулась член Общественного совета Екатерина Андреева. Майор полиции вышел победителем.
Лучшим детям-шахматистам правоохранители вручили грамоты.
ИСТОЧНИК KP.RU