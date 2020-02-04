Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:07:30+03:00

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В Череповце провели шахматный турнир для подростков,которые состоят на учете в УМВД. Организаторами стали участковые уполномоченные полиции и сотрудники по делам несовершеннолетних. Стражи правопорядка вместе с общественниками поборолись с ребятами за звание местного гроссмейстера.

Оказалось, что многие дети впервые играют в шахматы. Однако правила они запомнили быстро и попытались отстоять свою честь в жесткой борьбе. Сразиться можно было с любым соперником. C начальником ОУУП первого отдела полиции Андреем Диваровым в схватке схлестнулась член Общественного совета Екатерина Андреева. Майор полиции вышел победителем.

Лучшим детям-шахматистам правоохранители вручили грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU