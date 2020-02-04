Вологодскую таксистку оставили с букетом и алкоголем

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде аферист обманным путем заставил купить женщине самой себе букет цветов и алкоголь. 36-летней вологжанке, работающей в такси, поступил заказ: клиент попросил ее сделать несколько покупок и доставить их на указанный адрес. Смс о зачислении денежных средств на ее номер поступила через несколько минут. Вологжанка не заметила, что сообщение пришло с обычного мобильного номера, а не номера ее банка.

Заказчик перезвонил таксистке, т.к якобы ошибочно перевёл ей слишком много денег. Женщина перевела ему обратно 4000 рублей на банковский счет, который ей сообщил звонивший мужчина. Видимо, подвоха с количеством средств на счету она не заметила. Когда вологжанка прибыла на адрес с цветами и спиртным, на месте никого не было, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU