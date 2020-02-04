Вологжанин приревновал бывшую супругу и полоснул ее друга

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:06:52+03:00

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В Вологде бывший супруг напал на друга бывшей жены с ножом. Инцидент произошел вечером 1 февраля. В полицию поступил тревожный звонок о нападении, случившемся в квартире дома на улице Преображенского.

Следственный комитет предполагает, что подозреваемый необоснованно заподозрил бывшую супругу, с которой разведен уже несколько лет, в связи с ее близким другом. Он сел в такси, примерно к 6-7 часам вечера приехал к ней домой и кинулся с ножом на 37-летнего мужчину, который пришел в гости (после медики диагностировали у потерпевшего два проникающих колото-резаных ранения груди). Бывшая жена оттащила супруга, а соседи вызвали скорую и полицию. Благодаря быстрой работе врачей, мужчина остался жив.

На данный момент ведется расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU